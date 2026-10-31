W Niemczech wieczorem 31 października po masowych protestach młodzieży doszło do starć z policją. Funkcjonariusze użyli armatek wodnych i gazu pieprzowego, gdy część demonstrantów odmówiła rozejścia się, poinformowała France 24. Kilku policjantów zostało rannych.

Armatki wodne w kilku miastach

Akcje w całym kraju zorganizował ruch GenZ regelt! — „Gen Z da sobie radę”. Według jego szacunków w demonstracjach wzięło udział około 120 tys. osób. Policja oświadczyła, że główne dzienne akcje przebiegały w większości pokojowo, jednak wieczorem napięcie wzrosło.

We Frankfurcie protestujący rzucali przedmiotami w policjantów, a funkcjonariusze użyli armatek wodnych i gazu pieprzowego, aby wyprzeć uczestników akcji. Policja użyła także armatek wodnych w Hamburgu i Kolonii. Według niej demonstranci rzucali w pracowników służb ratunkowych fajerwerkami, kamieniami i butelkami.

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Żądania uczestników

Wieczorem w Berlinie odbyła się osobna akcja, niezorganizowana przez GenZ regelt!. Według policji rzucano tam w funkcjonariuszy jajkami i butelkami. W Lipsku policja użyła gazu pieprzowego po tym, jak protest stał się gwałtowny. W Bonn policjant odniósł lekkie obrażenia podczas starcia z grupą osób; informowano również o kilku zatrzymaniach.

Uczestnicy dziennych demonstracji protestowali przeciwko wysokim kosztom życia, złemu stanowi szkół, cięciom budżetowym oraz decyzjom polityków, które, ich zdaniem, nie uwzględniają interesów młodych ludzi. Krytykowali też rosnące wydatki wojskowe i nowy model dobrowolnej służby mający zwiększyć liczebność wojska, obawiając się powrotu poboru.

Protesty były inspirowane podobnymi ruchami młodzieżowymi we Francji i we Włoszech. Ruch GenZ regelt! oświadczył, że odrzuca przemoc, a także nie dopuszcza grup ekstremistycznych, symboliki antykonstytucyjnej, rasizmu ani mowy nienawiści.

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