W USA spowolniła wymiana danych wywiadowczych o Iranie — NDTV World

W Stanach Zjednoczonych wymiana informacji wywiadowczych dotyczących Iranu i innych globalnych zagrożeń z Kongresem oraz wewnątrz rządu federalnego spowolniła, a w niektórych przypadkach została tymczasowo wstrzymana. Poinformował o tym NDTV World, powołując się na ośmiu obecnych i byłych urzędników oraz poinformowanych rozmówców.

Według rozmówców publikacji problemy pojawiły się podczas sprawowania przez Tulsi Gabbard funkcji dyrektorki wywiadu narodowego USA, gdy między jej biurem a Centralną Agencją Wywiadowczą panowały głębokie napięcia. Po jej rezygnacji w czerwcu napięcia osłabły, jednak skutki konfliktu utrzymują się, jak twierdzą dwaj amerykańscy urzędnicy.

Mniej wspólnych ocen

Urzędnicy poinformowali, że CIA zaprzestała współtworzenia ocen z Narodową Radą Wywiadu, analityczną jednostką Biura Dyrektora Wywiadu Narodowego USA. Zmniejszyło to liczbę dokumentów, które mają uogólniać oceny amerykańskiej wspólnoty wywiadowczej dla decydentów, w tym w kwestiach dotyczących Iranu.

CIA oświadczyła, że agencja w pełni uczestniczy w przygotowywaniu ocen wywiadowczych poprzez Prezydencki Codzienny Briefing, koordynowany przez Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego, a także poprzez Narodową Radę Wywiadu. Jednocześnie, według dwóch poinformowanych osób, z powodu redukcji personelu i zmiany formatu współpracy rada spowolniła przygotowywanie ocen. Pięciu obecnych i byłych urzędników powiedziało, że żadna z nich nie była poświęcona wojnie w Iranie.

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Rzecznik Biura Dyrektora Wywiadu Narodowego w odpowiedzi na zapytanie oświadczył, że poziom przygotowywania ocen przez radę pozostaje zbliżony do historycznych wskaźników.

Przerwy w briefingach dla Kongresu

Według dwóch rozmówców ustawodawcy i ich pracownicy na krótko przestali otrzymywać raporty wywiadowcze z biura Gabbard po amerykańskiej interwencji wojskowej w Iranie w czerwcu 2025 roku, a także po schwytaniu byłego prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro w styczniu 2026 roku. Zespół Gabbard oskarżał członków Kongresu o przecieki informacji do prasy.

Biuro Gabbard również wstrzymało briefingi dla Kongresu dotyczące zagrożeń dla wyborów w 2025 roku, twierdzą dwa poinformowane źródła i były urzędnik. Według urzędników obecny dyrektor wywiadu narodowego Jay Clayton, który objął stanowisko w sierpniu, wznowił takie briefingi. Byli urzędnicy ostrzegli, że zakłócenia w koordynacji mogą pozostawić amerykańskich urzędników bez pełnego obrazu zagrożeń.

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