美国关于伊朗的情报共享放缓——NDTV World

美国与国会以及联邦政府内部就伊朗和其他全球威胁的情报信息共享已放缓，并且在个别情况下曾暂时停止。NDTV World援引八名现任和前任官员及知情人士报道称。

据该媒体消息人士称，问题出现在图尔西·加巴德担任美国国家情报总监期间，当时她的办公室与中央情报局之间存在严重紧张关系。两名美国官员表示，在她于6月辞职后，紧张局势有所缓和，但冲突的影响仍然存在。

联合评估减少

官员表示，中央情报局已停止与国家情报委员会共同撰写评估报告。国家情报委员会是美国国家情报总监办公室的分析机构。这减少了旨在为决策官员汇总美国情报界评估的文件数量，其中包括有关伊朗的文件。

中央情报局表示，该机构通过由国家情报总监办公室协调的总统每日简报，以及通过国家情报委员会，全面参与情报评估的编制。与此同时，据两名知情人士称，由于裁员和合作模式的变化，该委员会放缓了评估报告的编制。五名现任和前任官员表示，其中没有一份专门针对伊朗战争。

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国家情报总监办公室的一名发言人在回应询问时表示，该委员会的评估编制水平仍接近历史水平。

面向国会的简报中断

两名消息人士称，在2025年6月美国对伊朗进行军事干预后，以及在2026年1月委内瑞拉前总统尼古拉斯·马杜罗被捕后，立法者及其工作人员曾短暂地不再收到加巴德办公室的情报报告。加巴德团队指责国会议员向媒体泄露信息。

两名知情消息人士和一名前官员称，加巴德办公室还在2025年停止了向国会通报选举威胁的简报。官员表示，现任国家情报总监杰伊·克莱顿于8月就任后恢复了这类简报。前官员警告称，协调中断可能使美国官员无法全面掌握威胁情况。

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