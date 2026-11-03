W Brukseli odbędzie się spotkanie poświęcone gwarancjom bezpieczeństwa i odbudowie Ukrainy

W środę, 4 listopada, w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli odbędzie się spotkanie poświęcone gwarancjom bezpieczeństwa, odbudowie powojennej oraz przyszłości Ukrainy. Negocjacje zapowiedział specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff. Spotkanie zaplanowano w przeddzień rozmów z udziałem Rosji w Abu Zabi.

W Komisji Europejskiej potwierdzono, że 4 listopada w dyskusji wezmą udział przedstawiciele Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, NATO oraz Banku Światowego. Gospodarzem spotkania będzie właśnie Komisja Europejska.

„Mogę potwierdzić, że rzeczywiście w tym tygodniu, w środę, czyli jutro, Komisja Europejska będzie gospodarzem spotkania z udziałem przedstawicieli Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, NATO oraz Banku Światowego” – oświadczyła Pigno.

Jak dodała, rozmowy będą kontynuacją wcześniejszych konsultacji między Ukrainą a USA, które odbyły się w Miami. Ich celem jest osiągnięcie trwałego i stabilnego pokoju na Ukrainie.

Paula Pigno doprecyzowała, że podczas spotkania główny nacisk zostanie położony na kwestie przyszłej odbudowy Ukrainy i jej rozwoju gospodarczego.

„Spotkanie to będzie opierać się na wcześniejszych rozmowach, które odbyły się w Miami z udziałem Ukrainy i Stanów Zjednoczonych, mających na celu osiągnięcie trwałego i stabilnego pokoju na Ukrainie” – wyjaśniła rzeczniczka Komisji Europejskiej.

Dodała, że dyskusja „będzie skupiała się na powojennej odbudowie i dobrobycie Ukrainy”.

Ze strony Komisji Europejskiej w spotkaniu wezmą udział doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego oraz inni wysocy urzędnicy.

Osobno Paula Pinho zaznaczyła, że obecnie nie ma informacji na temat ewentualnego udziału prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w rozmowach w siedzibie Komisji Europejskiej 4 listopada.

Spotkanie w Brukseli ma zatem stanowić kontynuację konsultacji Ukrainy i jej międzynarodowych partnerów w sprawie przyszłych gwarancji bezpieczeństwa, odbudowy i osiągnięcia trwałego pokoju w przededniu rozmów z udziałem Rosji w Abu Zabi.

Tak oświadczyła główna rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Pinho.

Stany Zjednoczone zaproponowały Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa wzorowane na art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego specjalny wysłannik Donalda Trumpa, Steve Witkoff, ma przekazać te propozycje rosyjskim władzom podczas wizyty w Sankt Petersburgu 21 października. Jednocześnie szczegóły ewentualnych gwarancji nie zostały jeszcze ujawnione, a Moskwa i Waszyngton nie skomentowały oficjalnie oświadczenia prezydenta Ukrainy.

Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff, ma 21 października udać się do Sankt Petersburga na spotkanie z rosyjskimi władzami. O jego planach poinformował premier Norwegii Jonas Gar Støre po rozmowach z udziałem Witkofa i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Strony omawiały kwestie bezpieczeństwa Ukrainy, odbudowy powojennej, kwestii terytorialnych oraz przyszłości bezpieczeństwa europejskiego.

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