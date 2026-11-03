关于乌克兰安全保障与重建的会议将在布鲁塞尔举行

11月4日星期三，欧洲委员会位于布鲁塞尔的总部将举行一场关于乌克兰安全保障、战后重建及未来前景的会议。此次会谈由美国总统特别代表史蒂夫·维特科夫宣布。 此次会议定于阿布扎比举行、有俄罗斯参与的谈判前夕召开。

欧盟委员会证实，11月4日，乌克兰、美国、法国、德国、英国、北约和世界银行的代表将参与讨论。此次会议将由欧盟委员会主办。

“我可以证实，确实就在本周三，也就是明天，欧盟委员会将主办一场有乌克兰、美国、法国、德国、英国、北约和世界银行代表参加的会议，”皮尼奥表示。

据她介绍，此次会谈将延续此前在迈阿密举行的乌克兰与美国之间的初步磋商。其目标是实现乌克兰持久、稳定的和平。

保拉·皮尼奥进一步说明，会议将重点关注乌克兰未来的重建及其经济发展问题。

“此次会议将基于此前在迈阿密举行的、由乌克兰和美国参与的谈判，旨在实现乌克兰持久、稳定的和平，”这位欧盟委员会发言人解释道。

她补充道，讨论“将聚焦于乌克兰的战后重建与繁荣”。

欧盟委员会方面，国家安全顾问及其他高级官员将出席此次会议。

保拉·皮尼奥另指出，目前尚无信息表明乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基可能会参加11月4日在欧盟委员会总部举行的谈判。

因此，布鲁塞尔的此次会议将成为乌克兰及其国际伙伴就未来安全保障、战后重建及实现持久和平问题进行磋商的延续，而此次磋商正值阿布扎比将举行有俄罗斯参与的谈判之前。

欧盟委员会首席发言人保拉·皮尼奥就此发表了声明。

美国提议向乌克兰提供参照《北大西洋公约》第五条制定的安全保障。 据总统沃洛迪米尔·泽连斯基称，唐纳德·特朗普的特使史蒂夫·维特科夫将在10月21日访问圣彼得堡期间，向俄罗斯领导层转达这些提议。 不过，目前尚未透露这些潜在保障措施的具体细节，莫斯科和华盛顿方面也尚未就乌克兰总统的声明发表官方评论。

美国总统唐纳德·特朗普的特使史蒂夫·维特科夫将于10月21日启程前往圣彼得堡，与俄罗斯领导层会晤。 挪威首相约纳斯·哈尔·斯托雷在维特科夫与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基共同参加的会谈后，通报了他的行程安排。各方就乌克兰的安全、战后重建、领土问题以及欧洲安全的未来进行了讨论。

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