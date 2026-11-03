В Брюсселе состоится встреча, посвященная гарантиям безопасности и восстановлению Украины

В среду, 4 ноября, в штаб-квартире Европейской комиссии в Брюсселе состоится встреча, посвященная вопросам гарантий безопасности, послевоенного восстановления и будущего Украины. О переговорах объявил специальный представитель президента США Стив Виткофф. Встреча запланирована накануне переговоров с участием России в Абу-Даби.

В Европейской комиссии подтвердили, что 4 ноября к обсуждению присоединятся представители Украины, США, Франции, Германии, Великобритании, НАТО и Всемирного банка. Принимать встречу будет именно Еврокомиссия.

«Я могу подтвердить, что действительно на этой неделе, в среду, то есть завтра, Европейская комиссия будет принимать встречу с участием представителей Украины, Соединенных Штатов, Франции, Германии, Великобритании, НАТО и Всемирного банка», — заявила Пиньо.

По её словам, переговоры станут продолжением предыдущих консультаций между Украиной и США, которые состоялись в Майами. Их цель — достижение прочного и устойчивого мира в Украине.

Паула Пиньо уточнила, что основное внимание в ходе встречи будет уделено вопросам будущего восстановления Украины и её экономического развития.

«Эта встреча будет основываться на предыдущих переговорах, которые состоялись в Майами с участием Украины и США, с целью достижения прочного и устойчивого мира в Украине», — пояснила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Она добавила, что обсуждение «будет сосредоточено на послевоенном восстановлении и процветании Украины».

Со стороны Европейской комиссии в встрече примут участие советники по вопросам национальной безопасности и другие высокопоставленные чиновники.

Отдельно Паула Пиньо отметила, что на данный момент нет информации о возможном участии президента Украины Владимира Зеленского в переговорах в штаб-квартире Еврокомиссии 4 ноября.

Таким образом, встреча в Брюсселе должна стать продолжением консультаций Украины и её международных партнёров по вопросам будущих гарантий безопасности, восстановления и достижения устойчивого мира в преддверии переговоров с участием России в Абу-Даби.

Об этом заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

США предложили Украине гарантии безопасности по образцу 5-й статьи Североатлантического договора. По словам президента Владимира Зеленского, специальный посланник Дональда Трампа Стив Виткофф должен передать эти предложения российскому руководству во время визита в Санкт-Петербург 21 октября. В то же время детали возможных гарантий пока не раскрываются, а Москва и Вашингтон официально не прокомментировали заявление украинского президента.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф 21 октября должен отправиться в Санкт-Петербург для встречи с российским руководством. О его планах сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре после переговоров с участием Виткоффа и президента Украины Владимира Зеленского. Стороны обсуждали безопасность Украины, послевоенное восстановление, территориальные вопросы и будущее европейской безопасности.

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