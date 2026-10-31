В Германии вечером 31 октября после массовых молодёжных протестов произошли столкновения с полицией. Правоохранители применили водомёты и перцовый спрей, когда часть демонстрантов отказалась разойтись, сообщает France 24. Несколько полицейских получили ранения.

Водомёты в нескольких городах

Акции по всей стране организовало движение GenZ regelt! — «Поколение Z справится». По его оценке, в демонстрациях приняли участие около 120 тысяч человек. Полиция заявила, что основные дневные акции проходили преимущественно мирно, однако вечером напряжённость усилилась.

Во Франкфурте протестующие бросали в полицейских предметы, а правоохранители применили водомёты и перцовый спрей, чтобы вытеснить участников акции. Полиция также использовала водомёты в Гамбурге и Кёльне. По её словам, демонстранты бросали в сотрудников экстренных служб фейерверки, камни и бутылки.

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Требования участников

В Берлине вечером прошла отдельная акция, не организованная GenZ regelt!. По данным полиции, там в правоохранителей бросали яйца и бутылки. В Лейпциге полиция применила перцовый спрей после того, как протест стал насильственным. В Бонне полицейский получил лёгкие травмы во время столкновения с группой людей; также сообщалось о нескольких задержаниях.

Участники дневных демонстраций выступали против высокой стоимости жизни, плохого состояния школ, бюджетных сокращений и решений политиков, которые, по их мнению, не учитывают интересы молодёжи. Они также критиковали рост военных расходов и новую модель добровольной службы для увеличения численности армии, опасаясь возвращения призыва.

Протесты были вдохновлены подобными молодёжными движениями во Франции и Италии. Движение GenZ regelt! заявило, что отвергает насилие, а также не допускает экстремистские группы, антиконституционную символику, расизм и язык ненависти.

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