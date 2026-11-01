W miejscowości Urda w hiszpańskiej prowincji Toledo odprawiono mszę żałobną za 69 osób, które zginęły w wyniku zderzenia pociągu dużych prędkości z nieruchomym pociągiem. Na nabożeństwie zgromadzili się mieszkańcy i urzędnicy, informuje Korea Herald.

Żałoba w Urdzie

Kościół San Juan Bautista był wypełniony ludźmi, a kolejne dziesiątki mieszkańców słuchały nabożeństwa na zewnątrz. Wśród obecnych byli prezydent regionu Kastylia-La Mancha Emiliano García-Page oraz burmistrz Urdy Manuel Galán.

Arcybiskup Toledo Francisco Cerro oświadczył, że nie ma słów, które mogłyby pocieszyć tych, którzy stracili bliskich. Podkreślił, że rodziny ofiar nie zostały pozostawione same sobie, zaapelował, by nie zapominać o tragedii i nie dopuścić do powtórzenia się takich katastrof. Arcybiskup docenił także pracę służb ratunkowych i wolontariuszy.

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Identyfikacja ofiar

Katastrofa wydarzyła się w środę: pociąg jadący z Madrytu do Sewilli zderzył się z nieruchomym pociągiem. Śledczy ustalają przyczyny wypadku, który w materiale określono jako jedną z najtragiczniejszych katastrof kolejowych w Europie w tym stuleciu.

Krewni ofiar przekazali próbki DNA w celu identyfikacji ciał. Według najnowszych danych biegli medycyny sądowej zakończyli sekcje wszystkich 69 ofiar i ustalili tożsamość 56 z nich: 54 było obywatelami Hiszpanii, a pozostałe dwie osoby były obywatelami Francji i Portugalii.

W styczniu w pobliżu południowej miejscowości Adamuz na tej samej trasie doszło do innej dużej katastrofy kolejowej. Zginęło wówczas 46 osób.

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