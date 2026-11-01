В деревне Урда в испанской провинции Толедо состоялась заупокойная месса по 69 людям, погибшим в результате столкновения высокоскоростного поезда с неподвижным поездом. На богослужение собрались местные жители и чиновники, сообщает Korea Herald.

Траур в Урде

Церковь Сан-Хуан-Баутиста была заполнена людьми, еще десятки жителей слушали службу снаружи. Среди присутствовавших были президент региона Кастилия-Ла-Манча Эмилиано Гарсия-Пахе и мэр Урды Мануэль Галан.

Архиепископ Толедо Франсиско Серро заявил, что нет слов, способных утешить тех, кто потерял близких. Он подчеркнул, что семьи погибших не остались одни, призвал не забывать о трагедии и не допустить повторения таких катастроф. Архиепископ также отметил работу экстренных служб и волонтеров.

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Идентификация погибших

Катастрофа произошла в среду: поезд, следовавший из Мадрида в Севилью, столкнулся с неподвижным поездом. Следователи устанавливают причины аварии, которую в материале назвали одной из самых смертоносных железнодорожных трагедий в Европе этого столетия.

Родственники жертв предоставляли образцы ДНК для идентификации тел. По последним данным, судмедэксперты завершили вскрытия всех 69 погибших и установили личности 56 из них: 54 были гражданами Испании, еще двое — гражданами Франции и Португалии.

В январе возле южной деревни Адамус на том же маршруте произошла другая крупная железнодорожная авария. Тогда погибли 46 человек.

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