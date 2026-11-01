据《韩国先驱报》报道，西班牙托莱多省乌尔达村为69名遇难者举行了追思弥撒。这些人死于一列高速列车与一列静止列车相撞事故。当地居民和官员参加了仪式。

乌尔达的哀悼

圣胡安-包蒂斯塔教堂内挤满了人，还有数十名居民在教堂外聆听仪式。出席者包括卡斯蒂利亚-拉曼恰大区主席埃米利亚诺·加西亚-帕赫和乌尔达市长曼努埃尔·加兰。

托莱多大主教弗朗西斯科·塞罗表示，没有任何言语能够安慰失去亲人的人。他强调，遇难者家属并未被孤立，呼吁不要忘记这场悲剧，并防止此类灾难再次发生。这位大主教还赞扬了紧急服务部门和志愿者的工作。

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遇难者身份确认

事故发生在周三：一列从马德里开往塞维利亚的列车与一列静止列车相撞。调查人员正在确定事故原因，报道将其称为本世纪欧洲最致命的铁路悲剧之一。

遇难者亲属提供了DNA样本，以确认遗体身份。根据最新数据，法医已完成对全部69名遇难者的尸检，并确认其中56人的身份：54人为西班牙公民，另外两人为法国和葡萄牙公民。

今年1月，在同一路线上、南部村庄阿达穆斯附近还发生了另一起重大铁路事故。当时有46人死亡。

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