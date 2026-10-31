Федеральная судья Трина Томпсон в Калифорнии 30 октября вынесла временный судебный запрет, обязав администрацию Трампа прекратить угрожать работникам избирательных органов уголовным преследованием. Решение было принято по иску профсоюзов, представляющих работников избирательных органов штата, сообщает The Hill.

Судебное решение накануне голосования

Судья обратила внимание, что день выборов уже близко, бюллетени выданы, американцы начали голосовать, а работники — обрабатывать бюллетени. По ее мнению, не было оснований откладывать решение из-за возможных последствий бездействия.

Постановление также останавливает попытки администрации заставить работников избирательных органов исключать отдельных людей из списков избирателей, отказывать некоторым избирателям в запросах на бюллетени или откладывать бюллетени лиц, которых власти подозревают в отсутствии права голоса.

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Иск профсоюзов и письма Минюста

Среди истцов — Международный союз работников сферы обслуживания, Американская федерация работников штатов, округов и муниципалитетов, Лига объединенных латиноамериканских граждан и Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения. В иске они обвинили генерального прокурора США Тодда Бланша и других должностных лиц Министерства юстиции США в проведении скоординированной кампании запугивания, угроз и принуждения государственных и местных служащих.

На этой неделе Минюст США направил избирательным должностным лицам всех 50 штатов письма с предупреждением о возможном уголовном преследовании, если они не сохранят избирательные записи. Неделей ранее ведомство обратилось к должностным лицам каждого округа Калифорнии с требованием сотрудничать в выявлении возможных неграждан в списках избирателей.

Ранее другой федеральный судья в Калифорнии отклонил иск администрации, которая пыталась обязать штат отложить бюллетени 20 тысяч человек, определенных федеральным правительством как потенциальные неграждане. В пятницу коллегия федерального апелляционного суда, разделившись во мнениях, оставила это решение в силе.

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