Видео: В Албании антиправительственные протесты переросли в столкновения с полицией

В столице Албании Тиране антиправительственные протесты переросли в столкновения с правоохранительными органами. Участники субботней демонстрации бросали в полицию коктейли Молотова и различные предметы.

31 октября в городе прошли две акции протеста. Одну организовали студенты, учителя и молодежь возле Министерства образования, другую — оппозиционная Демократическая партия перед офисом премьер-министра.

Ситуация обострилась после того, как участники студенческой акции двинулись к зданию правительства. Там они начали забрасывать правоохранителей коктейлями Молотова и камнями из рогаток, а также поджигать мусорные баки.

В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ, пытаясь разогнать демонстрантов. Впоследствии площадь перед офисом премьер-министра опустела, а протестующие переместились на прилегающие улицы.

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Студенческие протесты в Албании продолжаются уже 19-й день. Участники акций требуют отставки премьер-министра Эди Рамы и формирования переходного правительства технократов.

Источник: Radio Televizioni Shqiptar

В Тиране, Албания, депутаты оппозиционной Демократической партии сорвали заседание парламента, зажегши фаеры в зале. Они также заблокировали доступ к трибуне во время голосования по закону о Центральном банке.

В Тиране, Албания, студенты и преподаватели Тиранского университета вновь собрались у Министерства образования на фоне антиправительственных и антикоррупционных протестов, продолжающихся уже почти пять месяцев. Участники выступают против коррупции, проблем в управлении университетами и роста стоимости образования, а также требуют отставки премьер-министра Эди Рамы.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что часть студентов, протестующих в Тиране, придерживается политически экстремистских взглядов. Такое заявление он сделал после недели студенческих протестов, сопровождавшихся столкновениями между демонстрантами и полицией.

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