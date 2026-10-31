Відео: В Албанії антиурядові протести вилилися в сутички з поліцією

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У столиці Албанії Тирані антиурядові протести переросли в сутички з правоохоронцями. Учасники суботньої демонстрації кидали в поліцію коктейлі Молотова та різні предмети.

31 жовтня в місті відбулися дві акції протесту. Одну організували студенти, вчителі та молодь біля Міністерства освіти, іншу — опозиційна Демократична партія перед офісом прем’єр-міністра.

Ситуація загострилася після того, як учасники студентської акції рушили до будівлі уряду. Там вони почали закидати правоохоронців коктейлями Молотова та камінням із рогаток, а також підпалювати сміттєві баки.

У відповідь поліція застосувала водомети та сльозогінний газ, намагаючись розігнати демонстрантів. Згодом площа перед офісом прем’єр-міністра спорожніла, а протестувальники перемістилися на прилеглі вулиці.

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Студентські протести в Албанії тривають уже 19-й день. Учасники акцій вимагають відставки прем’єр-міністра Еді Рами та формування перехідного уряду технократів.

Джерело: Radio Televizioni Shqiptar

У Тирані, Албанія, депутати опозиційної Демократичної партії зірвали засідання парламенту, запаливши фаєри в залі. Вони також заблокували доступ до трибуни під час голосування щодо закону про Центральний банк.

У Тирані, Албанія, студенти й викладачі Тиранського університету знову зібралися біля Міністерства освіти на тлі антиурядових та антикорупційних протестів, що тривають майже п’ять місяців. Учасники виступають проти корупції, проблем в управлінні університетами та зростання вартості освіти, а також вимагають відставки прем’єр-міністра Еді Рами.

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що частина студентів, які протестують у Тирані, дотримується політично екстремістських поглядів. Таку заяву він зробив після тижня студентських протестів із сутичками між демонстрантами та поліцією.

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