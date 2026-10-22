Прем’єр Албанії Рама заявив про причетність антифа до протестів — Deutsche Welle

У Тирані, Албанія, студенти й викладачі Тиранського університету знову зібралися біля Міністерства освіти на тлі антиурядових та антикорупційних протестів, що тривають майже п’ять місяців. Учасники виступають проти корупції, проблем в управлінні університетами та зростання вартості освіти, а також вимагають відставки прем’єр-міністра Еді Рами, повідомляє Deutsche Welle.

Сутички біля міністерства

Після протестів 13 жовтня на будівлі міністерства залишилися розбиті вікна та сліди кіптяви від пожеж. Під час нового зібрання частина демонстрантів почала кидати каміння в будівлю. Поліція відтісняла протестувальників і журналістів та застосувала водомети, щоб розсіяти натовп.

Протести розпочалися після появи планів Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, та його партнерів збудувати комплекс розкішних готелів у природному заповіднику. Відтоді виступи переросли в ширший рух проти уряду й корупції; студенти коледжів і шкіл майже щодня вступають у сутички з поліцією.

Організація через месенджери

Учасниця протестів, яка назвалася Сарою та приховала своє ім’я через побоювання наслідків, розповіла, що демонстранти координуються через текстові повідомлення. Експерт із кібербезпеки Бесмір Семанай зазначив, що молоді албанці використовують Instagram, WhatsApp, Telegram, TikTok і Signal замість традиційних партійних чи громадських структур.

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За його словами, рух має горизонтальну модель організації без окремих лідерів і єдиного центру ухвалення рішень. Особливе значення, за оцінкою Семаная, мають Telegram-канали, які дозволяють швидко поширювати повідомлення серед десятків тисяч людей.

Заяви Рами про антифа

Еді Рама назвав молодіжні протести гібридною війною та заявив, що антиурядові настрої нібито підігріває антифа — децентралізований рух антифашистів. Раніше він також звинувачував у розпалюванні протестів уряди Греції, держави-агресора Росії та Ірану.

Дослідник питань безпеки Редіон Кір’язі заявив, що для такого серйозного звинувачення потрібні переконливі докази. За його словами, досі не було представлено перевірюваних доказів існування організованої структури антифа в Албанії або її координації протестів. Голова соціал-демократичного Руху «Разом» Арлінд Корі натомість пов’язав вихід молоді на вулиці з бідністю, еміграцією батьків, занепадом освіти та браком перспектив після навчання.

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