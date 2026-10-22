在阿尔巴尼亚首都地拉那，地拉那大学的学生和教师再次聚集在教育部附近，背景是已持续近五个月的反政府和反腐败抗议活动。参与者反对腐败、大学管理问题和教育成本上涨，并要求总理埃迪·拉马辞职，德国之声报道。

教育部附近的冲突

10月13日抗议活动后，教育部大楼留下了破碎的窗户和火灾造成的烟熏痕迹。在新一轮集会期间，部分示威者开始向大楼投掷石块。警方驱离抗议者和记者，并使用高压水炮驱散人群。

抗议活动始于有关计划曝光：美国总统唐纳德·特朗普的女婿贾里德·库什纳及其合作伙伴计划在一处自然保护区建设豪华酒店综合体。此后，示威演变为反对政府和腐败的更广泛运动；大学和学校学生几乎每天都与警方发生冲突。

通过即时通讯工具组织

一名自称萨拉、因担心后果而隐瞒姓名的抗议参与者表示，示威者通过短信协调行动。网络安全专家贝斯米尔·塞马纳伊指出，年轻的阿尔巴尼亚人使用Instagram、WhatsApp、Telegram、TikTok和Signal，而不是传统的政党或公民组织架构。

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他说，该运动采用横向组织模式，没有单独的领导人和统一的决策中心。塞马纳伊认为，Telegram频道尤为重要，因为它们能让信息迅速传播至数万人。

拉马关于反法西斯运动的说法

埃迪·拉马称青年抗议是一场混合战争，并表示反政府情绪据称受到反法西斯运动的煽动——这是一个去中心化的反法西斯主义者运动。他此前还指责希腊、侵略国俄罗斯和伊朗的政府煽动抗议活动。

安全问题研究员雷迪翁·基里亚齐表示，如此严重的指控需要令人信服的证据。他说，迄今尚未提出可核实的证据，证明阿尔巴尼亚存在有组织的反法西斯运动结构，或证明其协调了抗议活动。社会民主主义“共同”运动负责人阿林德·科里则将年轻人走上街头与贫困、父母移民、教育衰落以及完成学业后缺乏前景联系起来。

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