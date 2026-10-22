В Тиране, Албания, студенты и преподаватели Тиранского университета вновь собрались возле Министерства образования на фоне антиправительственных и антикоррупционных протестов, продолжающихся почти пять месяцев. Участники выступают против коррупции, проблем в управлении университетами и роста стоимости образования, а также требуют отставки премьер-министра Эди Рамы, сообщает Deutsche Welle.

Столкновения у министерства

После протестов 13 октября на здании министерства остались разбитые окна и следы копоти от пожаров. Во время нового собрания часть демонстрантов начала бросать камни в здание. Полиция оттесняла протестующих и журналистов и применила водометы, чтобы разогнать толпу.

Протесты начались после появления планов Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, и его партнеров построить комплекс роскошных отелей в природном заповеднике. С тех пор выступления переросли в более широкое движение против правительства и коррупции; студенты колледжей и школ почти ежедневно вступают в столкновения с полицией.

Организация через мессенджеры

Участница протестов, представившаяся Сарой и скрывшая свое имя из опасений последствий, рассказала, что демонстранты координируются через текстовые сообщения. Эксперт по кибербезопасности Бесмир Семанай отметил, что молодые албанцы используют Instagram, WhatsApp, Telegram, TikTok и Signal вместо традиционных партийных или общественных структур.

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По его словам, движение имеет горизонтальную модель организации без отдельных лидеров и единого центра принятия решений. Особое значение, по оценке Семаная, имеют Telegram-каналы, которые позволяют быстро распространять сообщения среди десятков тысяч людей.

Заявления Рамы об антифа

Эди Рама назвал молодежные протесты гибридной войной и заявил, что антиправительственные настроения якобы подогревает антифа — децентрализованное движение антифашистов. Ранее он также обвинял в разжигании протестов правительства Греции, государства-агрессора России и Ирана.

Исследователь вопросов безопасности Редион Кирязи заявил, что для такого серьезного обвинения нужны убедительные доказательства. По его словам, до сих пор не было представлено проверяемых доказательств существования организованной структуры антифа в Албании или ее координации протестов. Глава социал-демократического движения «Вместе» Арлинд Кори, в свою очередь, связал выход молодежи на улицы с бедностью, эмиграцией родителей, упадком образования и отсутствием перспектив после учебы.

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