Прем’єр Албанії Рама назвав частину студентів екстремістами — Balkan Insight

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що частина студентів, які протестують у Тирані, дотримується політично екстремістських поглядів. Таку заяву він зробив після тижня студентських протестів із сутичками між демонстрантами та поліцією, повідомляє Balkan Insight.

Заяви прем'єра про протести

На зустрічі з директорами середніх шкіл Тирани та міністеркою освіти Мірелою Кумбаро Рама заявив, що студенти, які реалізують право на протест, не є проблемою. Водночас він наголосив, що йдеться не про право на протест, а про насильство.

Упродовж семи днів молоді учасники акцій, які вимагають відставки Рами, кидали в поліцію коктейлі Молотова, каміння та інші предмети. Поліція застосовувала сльозогінний газ, водомети й гумові кулі.

Звинувачення та попередження

Рама без надання конкретних доказів заявив, що протести нібито підбурили іноземні розвідувальні служби. Він стверджував, що Росія, держава-агресор, та Іран нібито прагнуть дестабілізувати Албанію, а також звинуватив у причетності албанську опозицію.

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Прем'єр підтримав дії Державної поліції, попри звинувачення в непропорційному застосуванні сили щодо протестувальників. Під час зустрічі з керівниками поліції він пообіцяв поліцейським премію у 2500 євро.

Рама попередив про фінансові й адміністративні наслідки для учасників насильницьких протестів. За його словами, сім'ї неповнолітніх можуть нести відповідальність за завдані збитки, а студенти ризикують втратити стипендії, фінансову допомогу та доступ до безкоштовної освіти.

Реакція опозиції

Представники опозиції заявили, що така риторика може посилити напруження. Пресслужба прем'єра у відповіді Balkan Insight зазначила, що висловлювання Рами стосувалися насильства проти поліцейських, громадян, державного та приватного майна, а не права на протест. Щодо відповідальності батьків у відомстві послалися на положення Цивільного кодексу та наголосили, що це не означає колективних покарань або обходу правових процедур.

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