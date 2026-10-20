阿尔巴尼亚总理埃迪·拉马表示，在地拉那抗议的部分学生持有政治极端主义观点。在学生抗议持续一周、示威者与警方发生冲突后，他发表了这一声明，Balkan Insight报道。

总理就抗议活动发表的声明

在与地拉那中学校长及教育部长米雷拉·库姆巴罗会面时，拉马表示，行使抗议权利的学生不是问题。与此同时，他强调，问题不在于抗议权利，而在于暴力。

七天来，要求拉马辞职的年轻示威者向警方投掷燃烧瓶、石块和其他物品。警方使用了催泪瓦斯、高压水炮和橡皮子弹。

指控与警告

拉马在未提供具体证据的情况下表示，抗议活动据称是由外国情报机构煽动的。他声称，作为侵略国的俄罗斯和伊朗据称试图破坏阿尔巴尼亚稳定，并指责阿尔巴尼亚反对派涉入其中。

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尽管有人指控警方对示威者过度使用武力，总理仍支持国家警察的行动。在与警方领导人会面时，他承诺向警察发放2500欧元奖金。

拉马警告称，参与暴力抗议活动者将面临经济和行政后果。据他所说，未成年人的家庭可能要对造成的损失承担责任，而学生则面临失去奖学金、经济援助和免费教育机会的风险。

反对派的反应

反对派代表表示，这种言论可能加剧紧张局势。总理新闻办公室在回复Balkan Insight时称，拉马的言论针对的是针对警察、民众、国有和私有财产的暴力，而非抗议权利。对于父母的责任，该办公室援引《民法典》条款，并强调这不意味着集体惩罚或规避法律程序。

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