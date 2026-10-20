Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что часть студентов, протестующих в Тиране, придерживается политически экстремистских взглядов. Такое заявление он сделал после недели студенческих протестов, сопровождавшихся столкновениями между демонстрантами и полицией, сообщает Balkan Insight.

Заявления премьера о протестах

На встрече с директорами средних школ Тираны и министром образования Мирелой Кумбаро Рама заявил, что студенты, реализующие свое право на протест, не являются проблемой. В то же время он подчеркнул, что речь идет не о праве на протест, а о насилии.

В течение семи дней молодые участники акций, требующие отставки Рамы, бросали в полицию коктейли Молотова, камни и другие предметы. Полиция применяла слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.

Обвинения и предупреждения

Рама, не предоставив конкретных доказательств, заявил, что протесты якобы были спровоцированы иностранными разведывательными службами. Он утверждал, что Россия, государство-агрессор, и Иран якобы стремятся дестабилизировать Албанию, а также обвинил в причастности албанскую оппозицию.

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Премьер поддержал действия Государственной полиции, несмотря на обвинения в непропорциональном применении силы в отношении протестующих. Во время встречи с руководителями полиции он пообещал полицейским премию в размере 2500 евро.

Рама предупредил о финансовых и административных последствиях для участников насильственных протестов. По его словам, семьи несовершеннолетних могут нести ответственность за причиненный ущерб, а студенты рискуют потерять стипендии, финансовую помощь и доступ к бесплатному образованию.

Реакция оппозиции

Представители оппозиции заявили, что такая риторика может усилить напряженность. Пресс-служба премьера в ответе Balkan Insight указала, что высказывания Рамы касались насилия в отношении полицейских, граждан, государственного и частного имущества, а не права на протест. Относительно ответственности родителей ведомство сослалось на положения Гражданского кодекса и подчеркнуло, что это не означает коллективных наказаний или обхода правовых процедур.

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