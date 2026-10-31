Wideo: W Albanii antyrządowe protesty przerodziły się w starcia z policją

W stolicy Albanii, Tiranie, antyrządowe protesty przerodziły się w starcia z siłami porządkowymi. Uczestnicy sobotniej demonstracji rzucali w policję koktajle Mołotowa i różne przedmioty.

31 października w mieście odbyły się dwie akcje protestacyjne. Jedną zorganizowali studenci, nauczyciele i młodzież przed Ministerstwem Edukacji, drugą – opozycyjna Partia Demokratyczna przed siedzibą premiera.

Sytuacja zaostrzyła się po tym, jak uczestnicy akcji studenckiej ruszyli w kierunku budynku rządu. Tam zaczęli obrzucać funkcjonariuszy policji koktajlami Mołotowa i kamieniami z procek, a także podpalali kosze na śmieci.

W odpowiedzi policja użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego, próbując rozproszyć demonstrantów. Wkrótce plac przed siedzibą premiera opustoszał, a protestujący przenieśli się na pobliskie ulice.

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Protesty studenckie w Albanii trwają już 19. dzień. Uczestnicy akcji domagają się dymisji premiera Ediego Ramy oraz utworzenia tymczasowego rządu złożonego z technokratów.

Źródło: Radio Televizioni Shqiptar

W Tiranie w Albanii posłowie opozycyjnej Partii Demokratycznej zakłócili posiedzenie parlamentu, odpalając race w sali obrad. Zablokowali również dostęp do mównicy podczas głosowania nad ustawą o Banku Centralnym.

W Tiranie w Albanii studenci i wykładowcy Uniwersytetu w Tiranie ponownie zgromadzili się przed Ministerstwem Edukacji w kontekście trwających od prawie pięciu miesięcy protestów antyrządowych i antykorupcyjnych. Uczestnicy protestują przeciwko korupcji, problemom w zarządzaniu uczelniami i rosnącym kosztom edukacji, a także domagają się dymisji premiera Ediego Ramy.

Premier Albanii Edi Rama stwierdził, że część studentów protestujących w Tiranie wyznaje skrajne poglądy polityczne. Oświadczenie to wygłosił po tygodniu protestów studenckich, podczas których doszło do starć między demonstrantami a policją.

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