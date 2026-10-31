视频：阿尔巴尼亚的反政府抗议活动演变为与警方的冲突

在阿尔巴尼亚首都地拉那，反政府抗议活动演变为与执法部门的冲突。周六示威活动的参与者向警方投掷了莫洛托夫鸡尾酒及各类物品。

10月31日，该市发生了两场抗议活动。一场是由学生、教师和青年在教育部附近组织的，另一场则是反对派民主党在总理办公室前发起的。

当学生示威者向政府大楼进发后，局势急剧升级。他们在那里开始向执法人员投掷莫洛托夫鸡尾酒和用弹弓发射的石块，并点燃垃圾桶。

作为回应，警方动用水炮和催泪瓦斯，试图驱散示威者。随后，总理办公室前的广场空无一人，抗议者转移到了周边街道。

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阿尔巴尼亚的学生抗议活动已持续第19天。示威者要求总理埃迪·拉米辞职，并组建由技术官僚组成的过渡政府。

来源：阿尔巴尼亚广播电视公司

在阿尔巴尼亚地拉那，反对党民主党议员在议会大厅内点燃烟火，导致议会会议中断。在就《中央银行法》进行表决时，他们还封锁了通往议事讲台的通道。

在阿尔巴尼亚地拉那，随着持续近五个月的反政府和反腐败抗议活动，地拉那大学的学生和教师再次聚集在教育部门前。 示威者反对腐败、大学管理问题及教育费用上涨，并要求总理埃迪·拉马辞职。

阿尔巴尼亚总理埃迪·拉马表示，在蒂拉纳参加抗议的部分学生持有政治极端主义观点。他在学生抗议持续一周、示威者与警方发生冲突后发表了这一声明。

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