Опозиція Албанії зірвала засідання парламенту фаєрами — The Hindu

У Тирані, Албанія, депутати опозиційної Демократичної партії зірвали засідання парламенту, запаливши фаєри в залі. Вони також заблокували доступ до трибуни під час голосування щодо закону про Центральний банк. Про це повідомляє The Hindu.

Протест у парламенті

Лідер опозиції Салі Беріша різко розкритикував депутатів правлячої сили, однак його мікрофон вимкнули. Інші представники опозиції оточили Беріша, тримаючи фотографії протестувальників, які зазнали поранень від гумових куль. Частина депутатів підняла сині фаєри — кольору Демократичної партії.

Студентські протести

Парламентська акція відбулася після кількох тижнів антиурядових протестів, до яких закликали студенти з вимогою відставки прем’єр-міністра Еді Рами. Демонстрації тривають у центрі Тирани із середини жовтня та поширилися на інші міста. Учасники протестів висловлюють невдоволення тим, що вважають корупцією в уряді, браком робочих місць і низьким рівнем освіти.

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Під час попередніх акцій протестувальники підпалювали урядові будівлі й банки, трощили вітрини та виривали бруківку, яку кидали в поліцію. 25 жовтня Рама запровадив штраф у 500 тисяч леків, або близько 6200 доларів, для учасників протесту, що переріс у насильство, навіть якщо вони особисто не вчиняли насильницьких дій. Цього тижня акції були переважно мирними, а наступний протест заплановано на 31 жовтня.

Прем’єр-міністр знову закликав студентів до діалогу та оголосив економічні заходи, зокрема здешевлення пального і збільшення допомоги малозабезпеченим сім’ям.

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