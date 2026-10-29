阿尔巴尼亚反对派用信号弹扰乱议会会议——《印度教徒报》

在阿尔巴尼亚地拉那，反对党民主党的议员在议会大厅内点燃信号弹，扰乱了议会会议。他们还在就有关中央银行的法律进行表决时封锁了通往讲台的通道。据《印度教徒报》报道。

议会内的抗议

反对派领袖萨利·贝里沙严厉批评了执政力量的议员，但他的麦克风被关闭。其他反对派代表围在贝里沙身边，手持被橡皮子弹打伤的抗议者的照片。一些议员举起了蓝色信号弹——这是民主党的颜色。

学生抗议活动

此次议会行动发生在数周反政府抗议之后。这些抗议由学生发起，要求总理埃迪·拉马辞职。示威活动自10月中旬以来一直在地拉那市中心持续，并已蔓延至其他城市。抗议参与者对他们认为的政府腐败、就业岗位缺乏和教育水平低下表示不满。

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在此前的行动中，抗议者纵火焚烧政府建筑和银行，砸毁橱窗，并掀起铺路石后投向警察。10月25日，拉马对演变为暴力的抗议活动参与者处以50万列克、即约6200美元的罚款，即使他们本人没有实施暴力行为。本周的活动大多是和平的，下一次抗议计划于10月31日举行。

总理再次呼吁学生进行对话，并宣布了经济措施，包括降低燃油价格和增加对低收入家庭的援助。

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