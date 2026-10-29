Оппозиция Албании сорвала заседание парламента файерами — The Hindu

В Тиране, Албания, депутаты оппозиционной Демократической партии сорвали заседание парламента, зажегши файеры в зале. Они также заблокировали доступ к трибуне во время голосования по закону о Центральном банке. Об этом сообщает The Hindu.

Протест в парламенте

Лидер оппозиции Сали Бериша резко раскритиковал депутатов правящей силы, однако его микрофон отключили. Другие представители оппозиции окружили Беришу, держа фотографии протестующих, получивших ранения от резиновых пуль. Часть депутатов подняла синие файеры — цвета Демократической партии.

Студенческие протесты

Парламентская акция состоялась после нескольких недель антиправительственных протестов, к которым призвали студенты, требующие отставки премьер-министра Эди Рамы. Демонстрации продолжаются в центре Тираны с середины октября и распространились на другие города. Участники протестов выражают недовольство тем, что считают коррупцией в правительстве, нехваткой рабочих мест и низким уровнем образования.

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Во время предыдущих акций протестующие поджигали правительственные здания и банки, громили витрины и вырывали брусчатку, которую бросали в полицию. 25 октября Рама ввел штраф в размере 500 тысяч леков, или около 6200 долларов, для участников протеста, переросшего в насилие, даже если они лично не совершали насильственных действий. На этой неделе акции были преимущественно мирными, а следующий протест запланирован на 31 октября.

Премьер-министр вновь призвал студентов к диалогу и объявил об экономических мерах, в частности об удешевлении топлива и увеличении помощи малообеспеченным семьям.

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