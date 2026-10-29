W Tiranie w Albanii deputowani opozycyjnej Partii Demokratycznej przerwali posiedzenie parlamentu, odpalając race na sali. Zablokowali również dostęp do mównicy podczas głosowania nad ustawą dotyczącą Banku Centralnego. Poinformował o tym The Hindu.

Protest w parlamencie

Lider opozycji Sali Berisha ostro skrytykował deputowanych siły rządzącej, jednak wyłączono mu mikrofon. Inni przedstawiciele opozycji otoczyli Berishę, trzymając zdjęcia protestujących, którzy zostali ranni od gumowych kul. Część deputowanych podniosła niebieskie race — w kolorze Partii Demokratycznej.

Protesty studenckie

Akcja w parlamencie odbyła się po kilku tygodniach antyrządowych protestów, do których wezwali studenci, żądając dymisji premiera Ediego Ramy. Demonstracje trwają w centrum Tirany od połowy października i rozprzestrzeniły się na inne miasta. Uczestnicy protestów wyrażają niezadowolenie z tego, co uważają za korupcję w rządzie, brak miejsc pracy i niski poziom edukacji.

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Podczas wcześniejszych akcji protestujący podpalali budynki rządowe i banki, rozbijali witryny oraz wyrywali kostkę brukową, którą rzucali w policję. 25 października Rama wprowadził grzywnę w wysokości 500 tys. leków, czyli około 6200 dolarów, dla uczestników protestu, który przerodził się w przemoc, nawet jeśli osobiście nie dopuścili się oni aktów przemocy. W tym tygodniu akcje były w większości pokojowe, a następny protest zaplanowano na 31 października.

Premier ponownie wezwał studentów do dialogu i ogłosił środki gospodarcze, w tym obniżenie cen paliwa oraz zwiększenie pomocy dla rodzin o niskich dochodach.

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