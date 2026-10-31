Federalna sędzia Trina Thompson w Kalifornii 30 października wydała tymczasowy nakaz sądowy, zobowiązując administrację Trumpa do zaprzestania grożenia pracownikom wyborczym ściganiem karnym. Decyzję podjęto w sprawie z powództwa związków zawodowych reprezentujących stanowych pracowników wyborczych, informuje The Hill.

Orzeczenie sądu przed głosowaniem

Sędzia zwróciła uwagę, że dzień wyborów jest już blisko, karty do głosowania zostały wydane, Amerykanie zaczęli głosować, a pracownicy rozpoczęli przetwarzanie kart. Jej zdaniem nie było podstaw do odroczenia decyzji ze względu na możliwe konsekwencje bezczynności.

Orzeczenie wstrzymuje również próby administracji zmuszenia pracowników wyborczych do wykreślania określonych osób ze spisów wyborców, odmawiania niektórym wyborcom wniosków o karty do głosowania lub odkładania kart osób, które władze podejrzewają o brak prawa do głosowania.

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Pozew związków zawodowych i listy Departamentu Sprawiedliwości

Wśród powodów są Międzynarodowy Związek Pracowników Usług, Amerykańska Federacja Pracowników Stanowych, Powiatowych i Komunalnych, Liga Zjednoczonych Obywateli Ameryki Łacińskiej oraz Narodowe Stowarzyszenie na rzecz Popierania Ludności Kolorowej. W pozwie oskarżyli oni prokuratora generalnego USA Todda Blanche’a i innych urzędników Departamentu Sprawiedliwości USA o prowadzenie skoordynowanej kampanii zastraszania, gróźb i przymusu wobec urzędników stanowych i lokalnych.

W tym tygodniu Departament Sprawiedliwości USA wysłał do urzędników wyborczych we wszystkich 50 stanach listy ostrzegające przed możliwym ściganiem karnym, jeśli nie zachowają dokumentacji wyborczej. Tydzień wcześniej resort zwrócił się do urzędników w każdym hrabstwie Kalifornii, żądając współpracy przy identyfikacji możliwych osób niebędących obywatelami na listach wyborców.

Wcześniej inny federalny sędzia w Kalifornii oddalił pozew administracji, która próbowała zobowiązać stan do odłożenia kart do głosowania 20 tys. osób wskazanych przez rząd federalny jako potencjalni nieobywatele. W piątek podzielony skład federalnego sądu apelacyjnego utrzymał tę decyzję w mocy.

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