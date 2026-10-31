Трамп и Путин обсуждают возможную встречу на саммите АТЭС

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин могут провести новые переговоры уже в ноябре. Возможность встречи обсудили представители Вашингтона и Москвы.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио после беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает ANSA.

По словам Рубио, стороны кратко обсудили возможность встречи двух лидеров в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который запланирован на 18–19 ноября в Китае.

В то же время американский госсекретарь отметил, что пока неизвестно, посетит ли Путин саммит G20 в Майами.

Ранее Трамп заявлял о намерении организовать встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным, однако конкретных дат и места переговоров не назвал.

Источник: ANSA

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи глав МИД стран G20 в Атланте не подал никаких сигналов о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский омбудсмен Яна Лантратова и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец наладили конструктивный диалог и постепенно начинают доверять друг другу.

Россия не поддерживает прекращение огня в Украине, поскольку в Кремле опасаются, что пауза в боевых действиях даст украинской стороне возможность восстановить силы. Об этом 30 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Читай нас в