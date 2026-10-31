特朗普和普京讨论在亚太经合组织峰会上可能举行的会晤

美国总统唐纳德·特朗普和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京可能最早于11月举行新一轮会谈。华盛顿和莫斯科的代表已就此次会晤的可能性进行了讨论。

据安莎社报道，美国国务卿马尔科·鲁比奥在与俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫通话后作出了上述表态。

据鲁比奥称，双方简要讨论了两国领导人能否在定于11月18日至19日在中国举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会上会晤的可能性。

与此同时，这位美国国务卿指出，目前尚不清楚普京是否会出席在迈阿密举行的二十国集团（G20）峰会。

此前，特朗普曾表示有意安排与乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基及普京举行会晤，但未透露具体的谈判日期和地点。

来源：ANSA

俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫在亚特兰大举行的G20外长会议期间，未释放出任何关于莫斯科方面准备就乌克兰问题进行和平谈判的信号。 欧盟外交与安全政策高级代表卡雅·卡拉斯对此作出声明。

克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫表示，俄罗斯人权专员雅娜·兰特拉托娃与乌克兰最高拉达人权专员德米特里·卢比涅茨已建立起建设性对话，并正逐步建立互信。

俄罗斯不支持在乌克兰停火，因为克里姆林宫担心，暂停战斗将使乌克兰方面有机会恢复力量。俄罗斯总统发言人德米特里·佩斯科夫于10月30日发表了这一声明。

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