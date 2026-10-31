波兰总理唐纳德·图斯克正在研究就宪法修正案举行公投的可能性，这些修正案或有助于解决围绕宪法法庭的危机。Interia报道，消息援引《Rzeczpospolita》报。

关于宪法的辩论

据该报消息，图斯克打算提出对基本法的修正案，并就宪法法庭的未来发起广泛讨论。在此之前，执政阵营曾试图通过立法修改和对现行规定的解释来解决争端。

Rzeczpospolita的一名政府消息人士表示，当局计划启动严肃的宪法讨论。该报消息人士还预告将提出一项“恢复宪法法庭的切实计划”，但未披露可能解决方案的细节。

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关于法官宣誓的立场

据Rzeczpospolita报道，政府不打算在围绕该法庭的争端中退让。图斯克认为，根据法律由众议院选出的法官应开始履行职责，总统卡罗尔·纳夫罗茨基应接受他们的宣誓。

政府希望总统会准备好就他此前谈到的宪法修正案开展合作。这项倡议也应回应要求进行宪法重启的呼声，其中包括Razem党和联盟党提出的呼声。

执政阵营援引了前总统莱赫·卡钦斯基和安杰伊·杜达以及最高法院第一院长兹比格涅夫·卡平斯基此前的声明。总统办公厅同时表示，纳夫罗茨基从未表示拒绝接受由众议院选出的法官宣誓。

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