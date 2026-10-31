Премьер-министр Польши Дональд Туск изучает возможность проведения референдума по изменениям в Конституции, которые могли бы помочь урегулировать кризис вокруг Конституционного трибунала. Об этом сообщает Interia со ссылкой на газету Rzeczpospolita.

Дебаты о Конституции

По информации газеты, Туск намерен предложить изменения в основной закон и начать широкую дискуссию о будущем Конституционного трибунала. До этого правительственный лагерь пытался урегулировать спор посредством законодательных изменений и толкования действующих норм.

Собеседник Rzeczpospolita в правительстве заявил, что власти планируют начать серьезную конституционную дискуссию. Источники издания также анонсировали представление «реального плана восстановления Конституционного трибунала», однако подробностей возможных решений не раскрыли.

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Позиция относительно присяги судей

По данным Rzeczpospolita, правительство не планирует отступать от своей позиции в споре вокруг трибунала. Туск считает, что избранные Сеймом в соответствии с законом судьи должны приступить к исполнению обязанностей, а президент Кароль Навроцкий должен принять у них присягу.

Правительство рассчитывает, что президент будет готов сотрудничать по вопросу изменений в Конституции, о которых он говорил ранее. Инициатива также должна стать ответом на призывы к конституционной перезагрузке, звучавшие, в частности, от партии Razem и Конфедерации.

Правительственный лагерь ссылается на предыдущие заявления бывших президентов Леха Качиньского и Анджея Дуды, а также первого председателя Верховного суда Збигнева Капиньского. Канцелярия президента при этом заявляет, что Навроцкий никогда не сообщал об отказе принимать присягу у судей, избранных Сеймом.

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