Прем’єр Туск вивчає можливість референдуму щодо Конституції Польщі — Interia

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вивчає можливість проведення референдуму щодо змін до Конституції, які могли б допомогти врегулювати кризу навколо Конституційного трибуналу. Про це повідомляє Interia з посиланням на газету Rzeczpospolita.

Дебати про Конституцію

За інформацією газети, Туск має намір запропонувати зміни до основного закону та започаткувати широку дискусію про майбутнє Конституційного трибуналу. До цього урядовий табір намагався врегулювати суперечку через законодавчі зміни й тлумачення чинних норм.

Співрозмовник Rzeczpospolita в уряді заявив, що влада планує розпочати серйозну конституційну дискусію. Джерела видання також анонсували представлення «реального плану відновлення Конституційного трибуналу», однак подробиць можливих рішень не розкрили.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиція щодо присяги суддів

За даними Rzeczpospolita, уряд не планує відступати від своєї позиції в суперечці довкола трибуналу. Туск вважає, що обрані Сеймом відповідно до закону судді мають приступити до виконання обов’язків, а президент Кароль Навроцький повинен прийняти від них присягу.

Уряд розраховує, що президент буде готовий співпрацювати щодо змін до Конституції, про які він говорив раніше. Ініціатива також має бути відповіддю на заклики до конституційного перезавантаження, які лунали, зокрема, від партії Razem та Конфедерації.

Урядовий табір посилається на попередні заяви експрезидентів Леха Качинського та Анджея Дуди, а також першого президента Верховного суду Збігнєва Капінського. Президентська канцелярія водночас заявляє, що Навроцький ніколи не повідомляв про відмову приймати присягу від суддів, обраних Сеймом.

Читай нас у