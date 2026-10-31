Premier Polski Donald Tusk bada możliwość przeprowadzenia referendum w sprawie zmian w Konstytucji, które mogłyby pomóc rozwiązać kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego. Informuje o tym Interia, powołując się na gazetę Rzeczpospolita.

Debata o Konstytucji

Według informacji gazety Tusk zamierza zaproponować zmiany w ustawie zasadniczej i rozpocząć szeroką dyskusję o przyszłości Trybunału Konstytucyjnego. Dotychczas obóz rządzący próbował rozstrzygnąć spór poprzez zmiany legislacyjne i interpretacje obowiązujących przepisów.

Rozmówca Rzeczpospolitej w rządzie oświadczył, że władze planują rozpocząć poważną dyskusję konstytucyjną. Źródła gazety zapowiedziały również przedstawienie „realnego planu odbudowy Trybunału Konstytucyjnego”, jednak nie ujawniły szczegółów możliwych rozwiązań.

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Stanowisko w sprawie ślubowania sędziów

Według Rzeczpospolitej rząd nie planuje wycofywać się ze swojego stanowiska w sporze wokół trybunału. Tusk uważa, że sędziowie wybrani przez Sejm zgodnie z prawem powinni rozpocząć wykonywanie obowiązków, a prezydent Karol Nawrocki powinien odebrać od nich ślubowanie.

Rząd liczy, że prezydent będzie gotowy współpracować w sprawie zmian w Konstytucji, o których mówił wcześniej. Inicjatywa ma być również odpowiedzią na wezwania do konstytucyjnego resetu, które padały między innymi ze strony partii Razem i Konfederacji.

Obóz rządzący powołuje się na wcześniejsze wypowiedzi byłych prezydentów Lecha Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy, a także pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Zbigniewa Kapińskiego. Kancelaria Prezydenta jednocześnie oświadcza, że Nawrocki nigdy nie informował o odmowie odebrania ślubowania od sędziów wybranych przez Sejm.

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