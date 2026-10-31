Trump i Putin omawiają ewentualne spotkanie podczas szczytu APEC

Prezydent USA Donald Trump i rosyjski przywódca Władimir Putin mogą przeprowadzić nowe rozmowy już w listopadzie. Możliwość takiego spotkania omówili przedstawiciele Waszyngtonu i Moskwy.

Jak poinformowała agencja ANSA, oświadczył to sekretarz stanu USA Marco Rubio po rozmowie z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem.

Według Rubio strony krótko omówiły możliwość spotkania obu przywódców podczas szczytu Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC), który odbędzie się w dniach 18–19 listopada w Chinach.

Jednocześnie amerykański sekretarz stanu zaznaczył, że na razie nie wiadomo, czy Putin weźmie udział w szczycie G20 w Miami.

Wcześniej Trump zapowiedział zamiar zorganizowania spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i Putinem, jednak nie podał konkretnej daty ani miejsca rozmów.

Źródło: ANSA

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow podczas spotkania szefów dyplomacji państw G20 w Atlancie nie dał żadnych sygnałów wskazujących na gotowość Moskwy do podjęcia rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy. Poinformowała o tym wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaya Kallas.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że rosyjska rzeczniczka praw obywatelskich Jana Lantratowa oraz pełnomocnik Rady Najwyższej Ukrainy ds. praw człowieka Dmitrij Lubinec nawiązali konstruktywny dialog i stopniowo zaczynają sobie ufać.

Rosja nie popiera zawieszenia broni na Ukrainie, ponieważ w Kremlu obawiają się, że przerwa w działaniach wojennych pozwoli stronie ukraińskiej na odzyskanie sił. Stwierdził to 30 października rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow.

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