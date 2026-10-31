Трамп і Путін обговорюють можливу зустріч на саміті АТЕС

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Президент США Дональд Трамп і російський правитель Володимир Путін можуть провести нові переговори вже у листопаді. Можливість зустрічі обговорили представники Вашингтона та Москви.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо після розмови з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, повідомляє ANSA.

За словами Рубіо, сторони коротко обговорили можливість зустрічі двох лідерів під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який запланований на 18–19 листопада в Китаї.

Водночас американський держсекретар зазначив, що поки невідомо, чи відвідає Путін саміт G20 у Маямі.

Раніше Трамп заявляв про намір організувати зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і Путіним, однак конкретних дати та місця переговорів не назвав.

Джерело: ANSA

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