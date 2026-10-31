Departament Sprawiedliwości USA zwrócił się do sądu w Anchorage na Alasce z żądaniem osobnego przechowywania określonych kart wyborczych w wyborach do Senatu. Chodzi o głosy oddane na politycznego nowicjusza Dana J. Sullivana, który nosi takie samo imię i nazwisko jak urzędujący republikański senator Dan S. Sullivan, informuje Der Spiegel.

Cel wniosku

Federalny urząd chce zapewnić możliwość dalszego zbadania kart wyborczych, jeśli okaże się to konieczne. Przedmiotem takiej analizy może być kwestia, czy wyborcy nie pomylili się podczas głosowania z powodu identycznych imion i nazwisk dwóch kandydatów.

Republikanie prezydenta USA Donalda Trumpa od dawna podejrzewają demokratów o to, że rzekomo nakłonili imiennika urzędującego senatora do kandydowania z przyczyn taktycznych. Według republikanów mogło to wprowadzić wyborców w błąd i zmniejszyć szanse urzędującego senatora, jednocześnie zwiększając perspektywy kandydatki demokratów Mary Peltoli.

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Śledztwo i pozew

Departament Sprawiedliwości USA potwierdził również prowadzenie śledztwa karnego w sprawie podejrzenia prób oszukania wyborców podczas wyborów do Senatu na Alasce. Jednocześnie dotąd nie ujawniono żadnych oficjalnych dowodów potwierdzających te podejrzenia.

Wcześniej „The New York Times” pisał, że sojusznicy Peltoli rzekomo na długo przed wyborami szukali osoby o takim samym imieniu i nazwisku jak urzędujący senator. Jej sztab wyborczy zaprzecza, by miał związek z wysunięciem kandydatury Dana J. Sullivana. Der Spiegel informuje również, że Trump osobiście polecił federalnemu Departamentowi Sprawiedliwości wnieść pozew przeciwko stanowi, aby nie dopuścić do zatwierdzenia wyników wyborów, jeśli urzędującemu senatorowi zabraknie głosów z powodu możliwego zamieszania.

Pozew jest krytykowany jako ingerencja władz federalnych w wybory stanowe. Pojawia się również pytanie, czy po głosowaniu można wiarygodnie ustalić, co dokładnie wpłynęło na wybór poszczególnych wyborców.

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