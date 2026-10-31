W Atlancie w USA ministrowie spraw zagranicznych Korei Południowej, USA i Japonii potwierdzili zobowiązanie do dążenia do całkowitej denuklearyzacji Korei Północnej oraz wdrażania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Spotkanie Cho Hyuna, sekretarza stanu USA Marco Rubio i szefa japońskiego MSZ Toshimitsu Motegiego odbyło się na marginesie spotkania G20, poinformował Korea Herald.

Oświadczenia dotyczące KRLD

Według Departamentu Stanu USA ministrowie potwierdzili zdecydowane zaangażowanie na rzecz całkowitej denuklearyzacji KRLD oraz pełnego wdrażania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Chodzi w szczególności o środki zakazujące działalności przynoszącej dochody programom nuklearnemu i rakiet balistycznych Pjongjangu.

Strony odnotowały także pracę Wielostronnego Zespołu Monitorowania Sankcji, który śledzi i zgłasza naruszenia oraz próby obchodzenia sankcji ONZ wobec KRLD. Cho Hyun oświadczył, że Korea Południowa będzie nadal sprzyjać wznowieniu dialogu między Waszyngtonem a Pjongjangiem oraz ustanowieniu trwałego reżimu pokojowego na Półwyspie Koreańskim, koordynując działania z USA.

Ponadto dyplomaci podkreślili znaczenie zachowania pokoju i stabilności w Cieśninie Tajwańskiej.

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Współpraca gospodarcza i morska

Marco Rubio wyraził zaniepokojenie działaniami Chin na Morzu Południowochińskim, Morzu Wschodniochińskim i Morzu Żółtym, a także współpracą Chin i Rosji, która, jak stwierdził, zagraża pokojowi i stabilności w regionie Indo-Pacyfiku.

Ministrowie wyrazili wspólne zaniepokojenie podatnością globalnych łańcuchów dostaw w warunkach międzynarodowej niepewności i kryzysu energetycznego. Uzgodnili pogłębienie współpracy na rzecz dywersyfikacji łańcuchów dostaw kluczowych minerałów, rozwoju małych reaktorów modułowych, sztucznej inteligencji oraz innych krytycznych i nowych technologii.

Partnerstwo Arktyczno-Pacyficzne

Korea Południowa, USA i Japonia podpisały również memorandum o współpracy w sprawie utworzenia Trójstronnego Partnerstwa Arktyczno-Pacyficznego. Ma ono rozszerzyć współpracę morską i gospodarczą w pacyficznym regionie Arktyki.

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