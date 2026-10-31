Francja rozmieściła 70 tysięcy policjantów i funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa przed kolejnymi protestami żółtych kamizelek, które mają odbyć się w weekend. Według France 24 uczestnicy ruchu planują powrócić na ulice pod hasłem Act III – Halloween.

Przygotowania do protestów

Wzmocnione środki bezpieczeństwa wprowadzane są po zamieszkach i grabieżach, do których dochodziło w ostatnich tygodniach. Kraj przygotowuje się na kolejny weekend możliwych niepokojów, podczas gdy ruch protestacyjny trwa.

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Presja na rząd

Francuski rząd, który odczuwa brak środków finansowych, mierzy się z narastającymi pretensjami ze strony społeczeństwa. Władze mają ograniczone pole manewru przed wyborami, a jednocześnie starają się przywrócić porządek. Sytuację rządu komplikuje również uciążliwe zadłużenie, zauważa France 24.

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