Adwokaci Luigiego Mangione ponownie złożyli wniosek o umorzenie stanowej sprawy karnej w Nowym Jorku w USA dotyczącej zabójstwa dyrektora generalnego UnitedHealthcare, Briana Thompsona. Obrona powołuje się na przepisy stanowe zakazujące ponownego ścigania karnego po przyznaniu się przez Mangione do winy w związku z zarzutami federalnymi.

Jak informuje The Guardian, 14 sierpnia Mangione przyznał się do winy w związku z federalnymi zarzutami w sprawie śmierci Thompsona przed hotelem na Manhattanie 4 grudnia 2024 roku. Stało się to niespełna miesiąc przed procesem stanowym dotyczącym zarzutów zabójstwa i przestępstw związanych z bronią, którego rozpoczęcie planowano na 8 września.

Argumenty obrony

Obrońcy uważają, że postępowanie federalne i sprawa stanowa dotyczą tych samych działań — zamiaru zabójstwa i zabójstwa Thompsona. Ich zdaniem federalna ustawa o nękaniu obejmuje między innymi nękanie z zamiarem zabicia osoby, które doprowadziło do jej śmierci.

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Konstytucyjna ochrona w USA przed podwójnym pociągnięciem do odpowiedzialności nie uniemożliwia odrębnego ścigania na poziomie federalnym i stanowym za te same przestępstwa. Jednocześnie prawo stanu Nowy Jork zakazuje dwukrotnego ścigania osoby za to samo przestępstwo lub odrębnego ścigania za dwa przestępstwa oparte na jednym czynie lub przestępczej operacji.

Stanowisko prokuratury

Prokuratorzy z Manhattanu sprzeciwiają się umorzeniu sprawy. W piśmie z 9 października oświadczyli, że postępowanie stanowe może być kontynuowane na mocy wyjątku od zasad dotyczących ponownego pociągania do odpowiedzialności. Ich zdaniem federalne zarzuty nękania i stanowe zarzuty zabójstwa nie pokrywają się w stopniu wystarczającym do zastosowania tej ochrony.

Sędzia Gregory Carro odroczył rozpatrzenie sprawy stanowej po przyznaniu się Mangione do winy w postępowaniu federalnym. Kolejne posiedzenie wyznaczono na 10 grudnia.

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