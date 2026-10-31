路易吉·曼焦内的律师再次提出动议，请求撤销美国纽约州就联合健康保险公司首席执行官布赖恩·汤普森遇害案提起的刑事案件。辩方援引纽约州规定称，在曼焦内就联邦指控认罪后，不得对其再次进行刑事追诉。

据《卫报》报道，8月14日，曼焦内就2024年12月4日汤普森在曼哈顿一家酒店外死亡一案的联邦指控认罪。这发生在原定于9月8日开始的州级审判前不到一个月，该审判涉及谋杀及与武器有关的罪名。

辩方论点

辩护律师认为，联邦程序和州案件涉及相同的行为——杀害汤普森的意图及对汤普森的杀害。他们认为，联邦反跟踪法尤其涵盖意图杀害某人并导致该人死亡的跟踪行为。

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美国宪法对双重追诉的保护，并不阻止联邦和州层面就同一犯罪分别提起诉讼。同时，纽约州法律禁止就同一罪行两次追诉一人，或就基于同一行为或犯罪活动的两项罪行分别追诉。

检方立场

曼哈顿检察官反对撤销案件。在10月9日提交的文件中，他们表示，州级程序可依据重复追诉规则的一项例外继续进行。他们认为，联邦的跟踪指控与州级谋杀指控并未重叠到足以适用该保护的程度。

在曼焦内于联邦程序中认罪后，法官格雷戈里·卡罗推迟了对州案件的审理。下一次听证会定于12月10日举行。

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