Адвокаты Луиджи Манджоне повторно подали ходатайство о закрытии уголовного дела штата Нью-Йорк в США по поводу убийства генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Защита ссылается на нормы штата, запрещающие повторное уголовное преследование после признания Манджоне вины по федеральным обвинениям.

Как сообщает The Guardian, 14 августа Манджоне признал вину по федеральным обвинениям по делу о смерти Томпсона у отеля на Манхэттене 4 декабря 2024 года. Это произошло менее чем за месяц до судебного процесса по делу штата по обвинениям в убийстве и преступлениях, связанных с оружием, который планировали начать 8 сентября.

Аргументы защиты

Защитники считают, что федеральное производство и дело штата касаются одних и тех же действий — намерения убить и убийства Томпсона. По их мнению, федеральный закон о преследовании охватывает, в частности, преследование с намерением убить человека, которое привело к его смерти.

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Конституционная защита США от двойного привлечения к ответственности не препятствует отдельному преследованию на федеральном уровне и уровне штата за одни и те же преступления. В то же время законодательство Нью-Йорка запрещает дважды преследовать человека за одно и то же правонарушение или отдельно преследовать за два правонарушения, основанные на одном действии или преступной операции.

Позиция прокуратуры

Прокуроры Манхэттена возражают против закрытия дела. В представлении от 9 октября они заявили, что производство штата может продолжаться в соответствии с исключением из правил о повторном привлечении к ответственности. По их мнению, федеральные обвинения в преследовании и обвинения штата в убийстве не пересекаются в достаточной степени, чтобы применить эту защиту.

Судья Грегори Карро отложил рассмотрение дела штата после признания Манджоне вины в федеральном производстве. Следующее заседание назначили на 10 декабря.

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