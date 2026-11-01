Премьер-министр Словении Янез Янша в публикации в X раскритиковал события в Польше, в частности ситуацию вокруг общественного телевидения и Конституционного трибунала. Он заявил, что не мог представить себе отправку полиции в Конституционный трибунал Польши, когда Словения принимала решение о вступлении в Европейский союз, сообщает Interia.

Критика Янши

Янша перечислил несколько ситуаций в странах ЕС, которые, по его словам, ранее казались невозможными. Среди них он назвал отмену президентских выборов в Румынии, прекращение информационной программы на общественном телевидении Венгрии и отправку полиции в Конституционный трибунал Польши.

Словенский премьер также упомянул то, что он назвал захватом польского общественного телевидения с участием полиции и сменой его руководства. В публикации он критически высказался о событиях в Словении, Венгрии, Испании и Германии, а также об энергетической и промышленной политике ЕС. Янша заявил, что Европейский союз должен спасаться от самого себя.

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Ситуация в Конституционном трибунале

По данным Interia, в пятницу на сайте Конституционного трибунала сообщили о перерыве в осуществлении полномочий председателя трибунала Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартломея Соханьского. Руководить работой трибунала было объявлено судью Анну Корвин-Пйотровскую, избранную нынешним Сеймом.

Президент Польши Кароль Навроцкий в тот же вечер прервал перелёт в Сенегал и ночью прибыл в здание Конституционного трибунала. После этого он объявил о созыве срочных консультаций с участием парламентских сил, заявив о нарушении конституционного строя. Премьер-министр Польши Дональд Туск, со своей стороны, заявил, что восстановление верховенства права является обязанностью властей.

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