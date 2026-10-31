Адвокати Манджоне просять закрити справу штату Нью-Йорк у США — The Guardian

Адвокати Луїджі Манджоне повторно подали клопотання про закриття кримінальної справи штату Нью-Йорк у США щодо вбивства керівника UnitedHealthcare Браяна Томпсона. Захист посилається на норми штату, що забороняють повторне кримінальне переслідування після визнання Манджоне вини за федеральними обвинуваченнями.

Як повідомляє The Guardian, 14 серпня Манджоне визнав провину за федеральними обвинуваченнями у справі про смерть Томпсона біля готелю в Мангеттені 4 грудня 2024 року. Це сталося менш ніж за місяць до судового процесу у справі штату за обвинуваченнями у вбивстві та злочинах, пов’язаних зі зброєю, який планували почати 8 вересня.

Аргументи захисту

Захисники вважають, що федеральне провадження та справа штату стосуються тих самих дій — наміру вбити та вбивства Томпсона. На їхню думку, федеральний закон про переслідування охоплює, зокрема, переслідування з наміром убити людину, що призвело до її смерті.

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Конституційний захист США від подвійного притягнення до відповідальності не перешкоджає окремому переслідуванню на федеральному рівні та рівні штату за ті самі злочини. Водночас законодавство Нью-Йорка забороняє двічі переслідувати людину за те саме правопорушення або окремо переслідувати за два правопорушення, що ґрунтуються на одній дії чи кримінальній операції.

Позиція прокуратури

Прокурори Мангеттена заперечують проти закриття справи. У поданні від 9 жовтня вони заявили, що провадження штату може тривати за винятком із правил про повторне притягнення до відповідальності. На їхню думку, федеральні обвинувачення у переслідуванні та обвинувачення штату у вбивстві не перетинаються настільки, щоб застосовувати цей захист.

Суддя Грегорі Карро відклав розгляд справи штату після визнання вини Манджоне у федеральному провадженні. Наступне засідання призначили на 10 грудня.

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