В Атланте, США, министры иностранных дел Южной Кореи, США и Японии подтвердили обязательство добиваться полной денуклеаризации Северной Кореи и выполнения резолюций Совета Безопасности ООН. Встреча Чо Хёна, госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД Японии Тосимицу Мотэги состоялась на полях встречи G20, сообщает Korea Herald.

Заявления по КНДР

По данным Государственного департамента США, министры подтвердили твердую приверженность полной денуклеаризации КНДР и полному выполнению резолюций Совета Безопасности ООН. Речь, в частности, идет о мерах, запрещающих деятельность, приносящую доход ядерной и баллистической ракетной программам Пхеньяна.

Стороны также отметили работу Многосторонней группы мониторинга санкций, которая отслеживает и сообщает о нарушениях и попытках обхода санкций ООН против КНДР. Чо Хён заявил, что Южная Корея продолжит содействовать возобновлению диалога между Вашингтоном и Пхеньяном и установлению прочного мирного режима на Корейском полуострове, координируя действия с США.

Кроме того, дипломаты подчеркнули важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе.

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Экономическое и морское сотрудничество

Марко Рубио выразил обеспокоенность действиями Китая в Южно-Китайском, Восточно-Китайском и Желтом морях, а также сотрудничеством Китая и России, которое, по его словам, угрожает миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Министры выразили общую обеспокоенность уязвимостью глобальных цепочек поставок в условиях международной неопределенности и энергетического кризиса. Они договорились углублять сотрудничество для диверсификации цепочек поставок критически важных минералов, развития малых модульных реакторов, искусственного интеллекта и других критически важных и новых технологий.

Арктическо-Тихоокеанское партнерство

Южная Корея, США и Япония также подписали меморандум о сотрудничестве по созданию Трехстороннего Арктическо-Тихоокеанского партнерства. Оно должно расширить морское и экономическое сотрудничество в Тихоокеанском арктическом регионе.

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