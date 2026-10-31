30 октября около 18:00 на сайте Конституционного трибунала Польши появилось сообщение об отстранении его председателя Богдана Свенчковского и заместителя председателя Бартломея Соханьского. Как сообщает NDTV World, вскоре после публикации сайт перестал работать.

Анна Корвин-Пиотровская заявила, что этот шаг необходим для восстановления верховенства права. Она также сказала, что как судья с самым длительным стажем теперь возглавляет трибунал.

Президент прервал поездку

Президент Польши Кароль Навроцкий в момент появления сообщения летел самолетом в Сенегал. Он прервал поездку и написал в X, что при таких обстоятельствах президент должен быть в Польше.

На следующее утро глава администрации президента Павел Шефернакер написал в X, что Навроцкий вместе с первым председателем Верховного суда Збигневом Капиньским вошел в здание Конституционного трибунала.

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Протесты и взаимные заявления

Возле здания трибунала в Варшаве полиция заблокировала доступ, а десятки людей собрались на протест. Часть участников выступала против отстранения Свенчковского и скандировала лозунги против премьер-министра Дональда Туска.

Официальный аккаунт Конституционного трибунала в X назвал события государственным переворотом и заявил о незаконном захвате сайта учреждения. В публикации также утверждалось, что Свенчковский и Соханьский остаются председателем и заместителем председателя трибунала, а Корвин-Пиотровская не является его судьей.

Посол Польши в Китае Якуб Кумох сообщил о подаче заявления об отставке и отзыве с должности из-за событий в стране. Министр иностранных дел Радослав Сикорский в ответ заявил, что дипломат больше не представляет Польшу.

Конституционный трибунал давно является предметом противостояния между правительством Туска и оппозиционной партией «Право и справедливость» (PiS), находившейся у власти с 2015 по 2023 год. Правительство Туска заявляет о намерении восстановить независимость судебной системы, тогда как представители PiS раскритиковали сообщения об отстранении руководства трибунала.

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