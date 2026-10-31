波兰报道称宪法法庭领导层被停职——NDTV

10月30日约18时，波兰宪法法庭网站发布消息称，其主席博格丹·希文奇科夫斯基和副主席巴尔特洛梅伊·索汉斯基被停职。据NDTV World报道，消息发布后不久，该网站停止运行。

安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡表示，此举是恢复法治所必需的。她还说，作为任职时间最长的法官，她现在领导该法庭。

总统中断行程

消息出现时，波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基正乘飞机前往塞内加尔。他中断了行程，并在X上表示，在这种情况下，总统必须在波兰。

次日早晨，总统办公厅主任帕维尔·谢费尔纳克在X上表示，纳夫罗茨基与最高法院第一院长兹比格涅夫·卡平斯基一同进入了宪法法庭大楼。

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抗议与相互声明

在华沙法庭大楼附近，警方封锁了通道，数十人聚集抗议。部分参与者反对免去希文奇科夫斯基的职务，并高喊反对总理唐纳德·图斯克的口号。

宪法法庭在X上的官方账号称这些事件是政变，并表示该机构网站遭到非法接管。该帖文还称，希文奇科夫斯基和索汉斯基仍分别担任法庭主席和副主席，而科尔温-皮奥特罗夫斯卡并非该法庭法官。

波兰驻华大使雅库布·库莫赫表示，因国内发生的事件，他已提交辞呈并申请被召回。外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基回应称，这名外交官已不再代表波兰。

宪法法庭长期以来一直是图斯克政府与反对党法律与公正党（PiS）之间对抗的焦点。该党曾于2015年至2023年执政。图斯克政府表示，计划恢复司法系统的独立性，而PiS代表则批评有关法庭领导层被停职的消息。

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