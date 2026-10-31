30 października około godz. 18:00 na stronie polskiego Trybunału Konstytucyjnego pojawił się komunikat o odsunięciu jego prezesa Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Jak informuje NDTV World, wkrótce po publikacji strona przestała działać.

Anna Korwin-Piotrowska oświadczyła, że krok ten jest potrzebny do przywrócenia praworządności. Powiedziała także, że jako sędzia z najdłuższym stażem teraz kieruje trybunałem.

Prezydent przerwał podróż

Prezydent Polski Karol Nawrocki w chwili pojawienia się komunikatu leciał samolotem do Senegalu. Przerwał podróż i napisał w serwisie X, że w takich okolicznościach prezydent musi być w Polsce.

Następnego ranka szef Kancelarii Prezydenta Paweł Szefernaker napisał w serwisie X, że Nawrocki wraz z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim wszedł do budynku Trybunału Konstytucyjnego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Protesty i wzajemne oświadczenia

W pobliżu budynku trybunału w Warszawie policja zablokowała dostęp, a dziesiątki osób zebrały się na proteście. Część uczestników sprzeciwiała się odsunięciu Święczkowskiego i skandowała hasła przeciwko premierowi Donaldowi Tuskowi.

Oficjalne konto Trybunału Konstytucyjnego w serwisie X nazwało te wydarzenia zamachem stanu i oświadczyło, że strona internetowa instytucji została bezprawnie przejęta. We wpisie stwierdzono także, że Święczkowski i Sochański pozostają prezesem i wiceprezesem trybunału, a Korwin-Piotrowska nie jest jego sędzią.

Ambasador Polski w Chinach Jakub Kumoch poinformował o złożeniu rezygnacji i wniosku o odwołanie ze stanowiska z powodu wydarzeń w kraju. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odpowiedział, że dyplomata nie reprezentuje już Polski.

Trybunał Konstytucyjny od dawna jest przedmiotem sporu między rządem Tuska a opozycyjną partią Prawo i Sprawiedliwość (PiS), która sprawowała władzę od 2015 do 2023 roku. Rząd Tuska deklaruje zamiar przywrócenia niezależności systemu sądownictwa, natomiast przedstawiciele PiS skrytykowali doniesienia o odsunięciu kierownictwa trybunału.

Czytaj nas na