Sędzia Korwin-Piotrowska poradziła sędziom TK Polski pracować poza budynkiem — RMF24
W Polsce sędzia Trybunału Konstytucyjnego Anna Korwin-Piotrowska, która zastępuje szefa instytucji, zaleciła sędziom wykonywanie obowiązków poza budynkiem Trybunału. Jako powód wskazała zwiększone ryzyko naruszeń porządku publicznego w pobliżu jego siedziby.
Zarządzenie dotyczące organizacji pracy
Korwin-Piotrowska jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego z najdłuższym stażem. W wydanym przez nią zarządzeniu dotyczącym organizacji pracy instytucji zwróciła się do sędziów z rekomendacją wykonywania zadań poza jej pomieszczeniami. Poinformował o tym RMF24.
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Wydarzenia przy Trybunale
W innym materiale związanym z tym tematem RMF24 podało, że w piątek wieczorem na teren Trybunału Konstytucyjnego weszły policja i Służba Ochrony Państwa. Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła wówczas odsunięcie od obowiązków szefa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Według portalu nie wpuszczono go do budynku Trybunału.