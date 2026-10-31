W Polsce sędzia Trybunału Konstytucyjnego Anna Korwin-Piotrowska, która zastępuje szefa instytucji, zaleciła sędziom wykonywanie obowiązków poza budynkiem Trybunału. Jako powód wskazała zwiększone ryzyko naruszeń porządku publicznego w pobliżu jego siedziby.

Zarządzenie dotyczące organizacji pracy

Korwin-Piotrowska jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego z najdłuższym stażem. W wydanym przez nią zarządzeniu dotyczącym organizacji pracy instytucji zwróciła się do sędziów z rekomendacją wykonywania zadań poza jej pomieszczeniami. Poinformował o tym RMF24.

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Wydarzenia przy Trybunale

W innym materiale związanym z tym tematem RMF24 podało, że w piątek wieczorem na teren Trybunału Konstytucyjnego weszły policja i Służba Ochrony Państwa. Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła wówczas odsunięcie od obowiązków szefa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Według portalu nie wpuszczono go do budynku Trybunału.

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