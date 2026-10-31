В Польше судья Конституционного трибунала Анна Корвин-Пётровская, замещающая главу учреждения, рекомендовала судьям исполнять свои обязанности вне здания трибунала. Причиной она назвала повышенный риск нарушений общественного порядка вблизи места его расположения.

Распоряжение об организации работы

Корвин-Пётровская является судьей Конституционного трибунала с самым длительным стажем. В изданном ею распоряжении об организации работы учреждения она обратилась к судьям с рекомендацией выполнять задачи вне его помещений. Об этом сообщает RMF24.

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События у трибунала

В другом материале, связанном с этой темой, RMF24 сообщало, что вечером в пятницу на территорию Конституционного трибунала вошли полиция и Служба государственной охраны. Тогда Анна Корвин-Пётровская объявила об отстранении главы трибунала Богдана Свенчковского. По данным издания, его не пустили в здание трибунала.

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