W Columbus w stanie Ohio w USA studenci Uniwersytetu Stanowego Ohio przed wyborami śródokresowymi opowiedzieli o swoich zastrzeżeniach wobec polityki prezydenta Donalda Trumpa. Dziennikarze Der Spiegel rozmawiali również z przedstawicielami studenckich organizacji demokratów i republikanów.

Polityka zagraniczna i ceny

Wśród głównych tematów poruszanych przez rozmówców publikacji była polityka zagraniczna USA. Jeden ze studentów powiedział, że media społecznościowe dały młodym ludziom więcej możliwości śledzenia, na co wydawane są podatki Amerykanów. Inny uczestnik rozmowy krytykował, jego zdaniem, odmienne podejście władz do dostaw broni dla Ukrainy i Izraela.

Studenci skarżyli się także na wysokie koszty życia. Wspominali o, ich zdaniem, wysokich cenach benzyny, żywności i codziennych zakupów. Jako odrębny problem uczestnicy rozmowy wskazali polaryzację polityczną między demokratami a republikanami.

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Obawy dotyczące SI

Kolejnym tematem było regulowanie sztucznej inteligencji. Niektórzy studenci obawiają się, że SI może zastąpić część stanowisk dla początkujących, na które liczą po ukończeniu studiów.

Szef studenckiej organizacji republikanów Hunter Willmitch oświadczył, że wielu młodych Amerykanów uważa amerykański sen za coraz trudniejszy do osiągnięcia. Według niego odpowiedzialność za to ponosi kilka administracji, a nie tylko Trump. Willmitch wyraził również zaniepokojenie obietnicą, by nie rozpoczynać nowych wojen.

Przewodnicząca studenckich demokratów Josie Speakman oświadczyła, że młodzi ludzie są zmęczeni wzajemną wrogością w polityce i chcą realnych zmian.

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