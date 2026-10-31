W Polsce wicepremier, minister obrony i lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że podczas spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim poruszy kwestie bezpieczeństwa państwa, szacunku dla demokracji, spokoju społecznego i spokoju obywatelskiego. Informuje o tym RMF24.

Konsultacje w Pałacu Prezydenckim

O godz. 13:00 w Pałacu Prezydenckim rozpoczęła się seria spotkań prezydenta Karola Nawrockiego z liderami środowisk parlamentarnych. O rozpoczęciu konsultacji wcześniej informował szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.

Według RMF24 celem konsultacji jest stabilizacja sytuacji politycznej i przywrócenie porządku konstytucyjnego w kraju. Zapowiadając swój udział w spotkaniu, Kosiniak-Kamysz nazwał bezpieczeństwo państwa, szacunek dla demokracji, spokój społeczny i spokój obywatelski fundamentalnymi wartościami.

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Wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym

Oświadczenie lidera Polskiego Stronnictwa Ludowego było jego pierwszą reakcją na nocne wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym. W piątek wieczorem policja i Służba Ochrony Państwa weszły na teren trybunału.

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła odsunięcie od pełnienia funkcji prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Według informacji RMF24 Święczkowski nie został wpuszczony do budynku instytucji.

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